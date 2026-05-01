Костюк перед финалом в Мадриде: "Мне не в чем себе упрекнуть"

Марта Костюк стала финалисткой турнира WTA 1000 в Мадриде, в финале ей предстоит встретиться с россиянкой Миррой Андреевой.

Перед финальным поединком, который состоится в субботу, 2 мая, украинская теннисистка высказалась о своей полуфинальной игре против Анастасии Потаповой.

"Тогда я не играла так, как обычно, но почувствовала, что именно это было ключом к успеху, и, похоже, ей это не понравилось. Думаю, второй сет сегодня получился очень странным. Я не проигрывала ни одного сета на этой неделе, поэтому сам факт, что я его проиграла, был несколько необычным", — приводят слова Костюк БТУ.

И независимо от того, как всё могло сложиться, я хотела запомнить этот момент таким, чтобы через 20–30 лет вспоминать его с улыбкой, а не с чувством страдания или излишней самокритики. Потому что, в конце концов, мы всегда выходим на корт и делаем всё возможное. И сегодня я сделала именно это, и мне не в чем себя упрекнуть.

