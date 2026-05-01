Инфантино сделал заявление касательно сборной Иране на ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино раскрыл судьбу национальной команды Ирана перед началом чемпионата мира-2026.

Он опроверг все слухи СМИ о замене сборной Ирана на другую команду или о бойкоте мундиаля со стороны "мелли" из-за конфликта США на Ближнем Востоке и подтвердил, что команда сыграет на ЧМ.

Иран будет участвовать в чемпионате мира по футболу и, конечно же, будет играть в Соединённых Штатах Америки.

"Причина этого очень проста, ведь мы должны объединиться и сплотить людей. Это моя и наша ответственность. Футбол и ФИФА объединяют мир", — цитирует функционера Seattle Times.

