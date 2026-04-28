ФИФА планирует изменить правило желтых карточек на ЧМ-2026

Появится дополнительный этап аннулирования карточек.
Сегодня, 07:56       Автор: Валентина Чорноштан
Вилтон Сампайо / Getty Images
Вилтон Сампайо / Getty Images

Чемпионат мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля, удивит новым нововведением касательно желтых карточек.

Как пишет BBC Sport, ФИФА планирует ввести дополнительный этап, когда накопленные желтые карточки у футболистов будут аннулированы.

Отмечается, что на ближайшем мундиале желтые карточки у игроков будут сгорать в два этапа: сперва по окончании группового этапа, а затем после четвертьфинала турнира.

Это планируется ввести из-за того, что на этом чемпионате мира впервые пройдет дополнительный раунд - 1/16 финала, и чтобы избежать риска дисквалификации, будет два этапа аннулирования предупреждений.

Ранее сообщалось, что Инфантино объявил о проведении шоу в перерыве финала ЧМ-2026.

