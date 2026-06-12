iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона намерена продлить контракт с нападающим

Ферран Торрес получит новый контракт.
Сегодня, 09:59       Автор: Андрей Безуглый
Ферран Торрес / Getty Images
Ферран Торрес / Getty Images

Барселона решила сохранить Феррана Торреса, пишет Mundo Deportivo.

Текущий контракт 26-летнего нападающего заканчивается в 2027 года.

Каталонцы намерены в ближайшее время начать переговоры по новому контракту, чтобы не потерять Торреса зимой.

В прошлом сезоне Ферран провел 49 матчей, отличившись 21 голом и 3 ассистами. Также Торрес вошел в заявку сборной Испании на ЧМ-2026.

Ранее также Реал объявил о назначении нового тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ферран Торрес

Статьи по теме

Барселона готовит распродажу игроков ради усиления состава Барселона готовит распродажу игроков ради усиления состава
Барселона приняла решения касательно Феррана Торреса Барселона приняла решения касательно Феррана Торреса
Перестройка Барселоны в атаке, уже выбрали, кого продадут Перестройка Барселоны в атаке, уже выбрали, кого продадут
Барселона сообщила детали травм Рафиньи и Феррана Торреса Барселона сообщила детали травм Рафиньи и Феррана Торреса

Видео

Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии
Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Дании в досрочно завершенном спарринге
просмотров
Футбол сегодня: хозяева турнира сыграют свои матчи
просмотров
Плей-офф НБА: Никс победил Сан-Антонио в четвертом матче серии
просмотров
УПЛ: Кудривка и Левый Берег пробились в УПЛ
просмотров

Последние новости

Европа11:42
Жирона подписала еще одного украинца
ЧМ-202611:15
Лето большой игры началось! Кто победит в главном футбольном турнире?
Европа10:45
Бывшая звезда АПЛ продолжит карьеру в МЛС
Европа09:59
Барселона намерена продлить контракт с нападающим
ЧМ-202609:30
ЧМ-2026: анонс дня — Канада vs Босния и Герцеговина, США vs Парагвай
ЧМ-202609:10
Один из лидеров Аргентины вернется в строй к первому туру
НХЛ08:37
Кубок Стэнли: Каролина вышла вперед в серии
НХЛ08:28
Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии
ЧМ-202608:03
ЧМ-2026: Мексика одержала победу над ЮАР в матче-открытии, Южная Корея обыграла Чехию
ЧМ-202607:50
Южная Корея с камбеком обыграла Чехию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK