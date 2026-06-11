Реал объявил о назначении Моуринью главным тренером

Португальский специалист второй раз возглавил мадридский клуб.

Мадридский клуб объявил о назначении на пост главного тренера команды Жозе Моуринью.

Об этом сообщает официальный сайт "сливочных".

Как информирует пресс-служба мадридского клуба, соответствующее решение было утверждено в четверг, 11 июня, на заседании совета директоров во главе с президентом Флорентино Пересом.

Читай также: "Было честью": Моуринью попрощался с Бенфикой

63-летний португальский специалист подписал контракт до 30 июня 2029 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

К выполнению своих обязанностей тренер приступит 13 июля, когда начнется предсезонная подготовка команды.

На посту наставника "сливочных" португалец сменил Альваро Арбелоа.

Предыдущим клубом Моуринью была Бенфика, которой мадридский клуб выплатил 15 млн евро отступных за тренера.

Напомним, что португальский специалист уже возглавлял Реал с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда становилась чемпионом, а также завоевала Кубок Испании и Суперкубок Испании.

Ранее сообщалось, что Реал подписал рекордный спонсорский контракт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!