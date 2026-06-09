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Футбол

Реал подписал рекордный спонсорский контракт

Emirates продолжил сотрудничество с мадридцами.
Сегодня, 18:57       Автор: Андрей Безуглый
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

Реал объявил о подписании нового спонсорского контракта.

Авиакомпания из ОАЭ Emirates останется титульным спонсором мадридского клуба.

Новое соглашение рассчитано еще на пять лет как с футбольной, так и с баскетбольной командами. Однако сумма существенно увеличилась.

Клуб не раскрывает точные подробности, однако по информации инсайдеров сумма сделки составит рекордные 100 млн евро.

Напомним, что Реал и Emirates сотрудничают с 2011 года, а с 2013 года авиакомпания стала титульным спонсором клуба.

Ранее также сообщалось, что Реал подписал опытного защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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