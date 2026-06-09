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Футбол

Романо объявил о переходе Думфриса в гранд Ла Лиги

Инсайдер раскрыл сумму, контракт и детали перехода.
Сегодня, 12:22       Автор: Валентина Чорноштан
Дензел Думфрис / Getty Images
Дензел Думфрис / Getty Images

Реал подписал контракт с Дензелом Думфрисом, пишет Фабрицио Романо.

По имеющейся информации, Интер получит за защитника сборной Нидерландов 20 млн евро.

Отмечается, что мадридский клуб заключил договор с 30-летним нидерландцем до 2030 года.

В сезоне-2025/26 в Серии А Думфрис записал на свой счёт 3 гола и 1 ассист.

Тем временем экс-защитник Атлетико усилил команду из Чемпионшипа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Дензел Дюмфрис Фабрицио Романо

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