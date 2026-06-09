iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Экс-защитник Атлетико усилил команду из Чемпионшипа

Усилил вылетевшую команду из АПЛ.
Сегодня, 11:54       Автор: Валентина Чорноштан
Киран Триппьер / Getty Images
Киран Триппьер / Getty Images

Киран Триппьер присоединился к Вулверхэмптону, он подписал двухлетний контракт с "волками", пишет пресс-служба команды. 

Он стал первым новичком клуба в летнее трансферное окно. Добавим, что он присоединился к команде на правах свободного агента после ухода из Ньюкасла.

Ранее Триппьер выступал за Бернли, Тоттенхэм Хотспур и Атлетико Мадрид. В составе "матрасников" он даже сумел стать чемпионом Испании в сезоне‑2020/21.

Напомним, что по итогам сезона‑2025/26 Вулверхэмптон вылетел в Чемпионшип.

К слову, глава испанского футбола не скрывает радости от назначения нового наставника Реала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вулверхэмптон киран триппьер

Статьи по теме

Атлетико хочет усилить состав хавбеком из АПЛ Атлетико хочет усилить состав хавбеком из АПЛ
Брентфорд с Ярмолюком не удержал победу над аутсайдером АПЛ Брентфорд с Ярмолюком не удержал победу над аутсайдером АПЛ
Вулверхэмптон неожиданно разбил Ливерпуль Вулверхэмптон неожиданно разбил Ливерпуль
Астон Вилла сенсационно проиграла Вулверхэмптону Астон Вилла сенсационно проиграла Вулверхэмптону

Видео

Украина уступила Дании в спарринге, прерванном из-за жуткого инцидента - видео матча
Украина уступила Дании в спарринге, прерванном из-за жуткого инцидента - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Дании в досрочно завершенном спарринге
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи сборных
просмотров
Свитолина вылетела с Ролан Гарроса в украинском дерби
просмотров
Плей-офф НБА: Сан-Антонио победил Нью-Йорк в третьем матче серии
просмотров

Последние новости

Европа14:48
СМИ: Реал перехватил защитника у Ливерпуля
НБА14:24
Вембаньяма обновил рекорд Мутомбо, который держался 32 года
Европа14:00
Рома выставила Довбика на продажу
Бокс13:37
Уайт бросил вызов Хирну в борьбе за организацию боя Фьюри - Джошуа
Европа12:51
Олимпиакос хочет подписать украинца из Жироны
Европа12:22
Романо объявил о переходе Думфриса в гранд Ла Лиги
Европа11:54
Экс-защитник Атлетико усилил команду из Чемпионшипа
Украина11:31
Игрок Шахтера расстался с беременной девушкой после гендерпати
ЧМ-202610:54
В Канзас-Сити произошла стрельба у базы сборной Англии
НБА10:18
Сан-Антонио остановил победную серию Никс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK