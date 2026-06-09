Экс-защитник Атлетико усилил команду из Чемпионшипа

Киран Триппьер присоединился к Вулверхэмптону, он подписал двухлетний контракт с "волками", пишет пресс-служба команды.

Он стал первым новичком клуба в летнее трансферное окно. Добавим, что он присоединился к команде на правах свободного агента после ухода из Ньюкасла.

Ранее Триппьер выступал за Бернли, Тоттенхэм Хотспур и Атлетико Мадрид. В составе "матрасников" он даже сумел стать чемпионом Испании в сезоне‑2020/21.

Напомним, что по итогам сезона‑2025/26 Вулверхэмптон вылетел в Чемпионшип.

К слову, глава испанского футбола не скрывает радости от назначения нового наставника Реала.

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