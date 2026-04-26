Атлетико хочет усилить состав хавбеком из АПЛ

Как сообщает авторитетное издание AS, Атлетико и Вулверхэмптон связались касательно обсуждения трансфера бразильского хавбека.

Отмечается, что из-за того, что "волки" начнут следующий сезон в Чемпионшипе, они хотят разгрузить состав. Первым, кто попадёт под продажу, стал Жоао Гомес.

25-летний полузащитник переедет в Испанию и со следующего сезона будет защищать цвета мадридской команды. Отмечается, что английский клуб готов отпустить игрока за 45–50 миллионов евро, что является вполне подъёмной суммой для Атлетико.

Добавим, что ранее испанский клуб был заинтересован в подписании Эдерсона Лоуренсо из Аталанты, но его могут перехватить Манчестер Юнайтед или Арсенал. Из-за этого "матрасники" согласились сосредоточиться на трансфере Гомеса.

К слову, Эвертон проиграл в Лондоне, но Миколенко отметился положительной статистикой.

