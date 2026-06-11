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Автоспорт

Леклер сменил тормоза после аварии в Монако

Монегаск опробует версию напарника.
Сегодня, 14:40       Автор: Андрей Безуглый
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер опробует новые тормозные колодки, пишет Autosport.

Напомним, что гонщик не смог завершить домашний Гран-при из-за аварии. Причиной Леклер назвал неисправные тормоза.

Компания Брембо, произовдящая тормозные колодки и давно сотрудничающая с Феррари, выразила удивление критикой Леклера.

Тем не менее монегаск решил опробовать тормоза от компании Карбон Индастриз. Пока неизвестно, будет ли он использовать их в следующих гонках.

При этом отметим, что напарник Леклера Льюис Хэмилтон сам недавно сменил Брембо на Карбон Индастриз.

Напомним, что расписание Гран-при Испании доступно на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шарль Леклер

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