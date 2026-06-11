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Хоккей

Сокол узнал соперников в Континентальном кубке

Киевский клуб сыграет с чемпионами других стран.
Сегодня, 13:20       Автор: Андрей Безуглый
Сокол / hcsokil.com.ua
Сокол / hcsokil.com.ua

Сокол узнал соперников в группе Континентального кубка.

Напомним, что столичный клуб завоевал право на еврокубки, вырвав чемпионский титул у Кременчуга.

Уже в октябре Сокол сыграет в группе А, где его соперниками стали литовская Энергия Электренай, латвийский Мого и испанский Хака.

Все три клубы являются чемпионами своих стран, но дальше пройдет лишь один из них. Победитель попадет в группе С, где его ждут ирландский Белфаст Джаентс, польский ГКС Катовице и французские Драконы Руана.

Напомним, что ранее Континентальный кубок выигрывал только Донбасс в сезоне-2012/13.

Ранее также сборная Украины по хоккею узнала соперников на ЧМ-2027.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сокол

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