ХИТ и Кардинал вышли в финал Кубка Украины по футзалу

Обладатель трофея будет определен 10 апреля.
Сегодня, 21:15       Автор: Игорь Мищук
ХИТ обыграл Киев Футзал / АФУ

В четверг, 9 апреля, в киевском Дворце спорта состоялись полуфинальные матчи Финала четырех Кубка Украины по футзалу.

В первом поединке встречались хмельницкий Сокол и ровенский Кардинал Авангард. Ровенская команда вела со счетом 3:0, пропустила дважды, однако все же удержала победный результат 3:2.

Сокол - Кардинал 2:3

Голы: Бабак, 32, 36 - Шевченко, 2 (аг), Дяченко, 28, Кравчук, 30

Во втором полуфинале ХИТ в столичном дерби с Киев Футзал также вел с преимуществом в три мяча, растерял его во втором тайме, завершив матч вничью 3:3, но взял верх в серии пенальти - 5:3.

ХИТ - Киев Футзал 3:3 (пен. 5:3)

Голы: Первеев, 10, Шеремета, 14, Педяш, 16 - Дуду, 27, Боб, 29, Рафинья, 39

Финальный матч Кубка Украины по футзалу между Кардиналом и ХИТ состоится в пятницу, 10 апреля, и начнется в 18:00.

