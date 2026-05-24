Конте подтвердил, что покинет пост тренера Наполи

Неаполитанская команда получит нового наставника.
Вчера, 23:21       Автор: Игорь Мищук
Антонио Конте / Getty Images

Главный тренер Наполи Антонио Конте подтвердил, что после завершения сезона покидает занимаемую должность.

Итальянский специалист рассказал о причинах такого своего решения.

"После матча с Болоньей я почувствовал определенные вещи, которые мне не понравились, и тут нужно иметь смелость, чтобы говорить об этом открыто. Я никогда не проводил и не собираюсь проводить серые сезоны. Я был готов даже уйти сам. Некоторые новички не нашли общего языка с ветеранами, возникли очень сложные внутренние процессы, и было правильно о них сказать.

Мне повезло встретить коллектив, с которым мы смогли честно поговорить и все прояснить. Мы сказали друг другу, что должны грести в одной лодке против ветра, и начали все заново. Месяц назад я позвонил президенту, не хотел ничего обсуждать и сказал ему, что, учитывая нашу дружбу, я чувствую, что мой путь здесь подходит к концу. Решение уже было принято мной.

В Наполи я провалился в одном - мне не удалось сплотить клуб. А если этого нет, очень трудно бороться с другими командами. Я видел слишком много яда, а те, кто его распространяет, - неудачники. Я потерпел неудачу именно в этом и понял, что никогда не смогу объединить атмосферу вокруг клуба, а для меня это было принципиально важно. Я беру ответственность на себя, как делал всегда", - приводит слова Конте журналист Джанлука Ди Марцио.

Напомним, что Конте работал с Наполи с лета 2024 года и в прошлом сезоне привел команду к чемпионству, а также завоевал Суперкубок Италии.

Нынешний сезон неаполитанцы с 76 очками завершили на втором месте в турнирной таблице Серии А с отставанием от чемпионского Интера в 11 баллов.

