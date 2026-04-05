Наполи готов отпустить Конте в сборную Италии

Наполи не будет препятствовать переходу Антонио Конте в сборную Италии, пишет La Gazzetta dello Sport.

Сам специалист был бы не против возглавить "скуадру адзурру", что делает его одним из потенциальных кандидатов.

Тем более, что в итальянской федерации Конте находится на хорошем счету. Тренер считается тем менеджером, который умеет навоидть порядок в команде.

В случае, если Конте все же решит покинуть Наполи досрочно, клуб не будет этому препятствовать. Президент неаполитанцев Аурелио де Лаурентис готов к диалогу с федерацией.

