Наполи готов отпустить Конте в сборную Италии

Специалист считается вероятным кандидатом.
Вчера, 13:35       Автор: Андрей Безуглый
Антонио Конте / Getty Images
Наполи не будет препятствовать переходу Антонио Конте в сборную Италии, пишет La Gazzetta dello Sport.

Сам специалист был бы не против возглавить "скуадру адзурру", что делает его одним из потенциальных кандидатов.

Тем более, что в итальянской федерации Конте находится на хорошем счету. Тренер считается тем менеджером, который умеет навоидть порядок в команде.

В случае, если Конте все же решит покинуть Наполи досрочно, клуб не будет этому препятствовать. Президент неаполитанцев Аурелио де Лаурентис готов к диалогу с федерацией.

Ранее также сообщалось, что состояние Мирчы Луческу ухудшилось.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Статьи по теме

Гвардиола может возглавить неудачника квалификации ЧМ-2026 Гвардиола может возглавить неудачника квалификации ЧМ-2026
Наполи продлил свою беспроигрышную домашнюю серию Наполи продлил свою беспроигрышную домашнюю серию
Президент Наполи сделал важное заявление о будущем Конте Президент Наполи сделал важное заявление о будущем Конте
Конте жестко отреагировал на жалобы Интера после поражения Конте жестко отреагировал на жалобы Интера после поражения

Видео

Уайлдер раздельным решением судей победил Чисору
Уайлдер раздельным решением судей победил Чисору

