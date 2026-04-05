Детройт гарантировал себе первое место конференции

Команда добилась такого результата впервые за 19 лет.

Детройт Пистонс гарантировал себе первое место Восточной конференции.

Накануне команда уверенно обыграла Филадельфию 116:93 (41:31, 30:29, 24:21, 21:12). Эта победа стала решающей в гонке за первую строчку.

При этом Пистонс сумели финишировать первыми впервые с сезона-2006/07, где уступила в финале.

В прошлом же году Детройт финишировал шестым и вылетел в первом же раунде от Нью-Йорка.

Стоит отметить, что Пистонс доигрывали регулярный сезон без своего лидера Кейда Каннингема, однако к плей-офф разыгрывающий должен вернуться.

