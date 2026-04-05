iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Детройт гарантировал себе первое место конференции

Команда добилась такого результата впервые за 19 лет.
Вчера, 10:30       Автор: Андрей Безуглый
Детройт - Филадельфия / Getty Images
Детройт Пистонс гарантировал себе первое место Восточной конференции.

Накануне команда уверенно обыграла Филадельфию 116:93 (41:31, 30:29, 24:21, 21:12). Эта победа стала решающей в гонке за первую строчку.

При этом Пистонс сумели финишировать первыми впервые с сезона-2006/07, где уступила в финале.

В прошлом же году Детройт финишировал шестым и вылетел в первом же раунде от Нью-Йорка.

Стоит отметить, что Пистонс доигрывали регулярный сезон без своего лидера Кейда Каннингема, однако к плей-офф разыгрывающий должен вернуться.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Детройт Пистонс

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" обыграли Албанию в товарищеском матче
просмотров
Футбол сегодня: матч Шахтера, Интер - Рома, Монако - Марсель
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Франция возглавила список
просмотров
УПЛ: Шахтер и ЛНЗ разгромили соперников, ничьи Оболони с Зарей и Полесья с Вересом
просмотров
Ястремская успешно стартовала на турнире в Чарльстоне, обыграв "нейтралку"
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:50
Европа23:50
Интер в матче с семью голами разгромил Рому
Бокс22:57
"Я заботился о Дереке": Уайлдер оценил свою победу над Чисорой
Европа22:35
Лидс в драматичном четвертьфинале прошел Вест Хэм в Кубке Англии
Теннис21:52
Стародубцева потерпела поражение в финале турнира в Чарльстоне
Украина21:18
Шахтер потерял вингера перед четвертьфиналом Лиги конференций
Теннис20:40
Калинина вышла в финал квалификации турнира в Линце
Украина20:20
УПЛ: Шахтер и ЛНЗ разгромили соперников, ничьи Оболони с Зарей и Полесья с Вересом
Украина19:59
Полесье и Верес не определили победителя
Европа19:34
ПСВ досрочно стал чемпионом Нидерландов
Футзал18:55
Экстра-лига по футзалу: Атлетик уступил Любарту, Тайр Эксперт обыграл Сокол, ничья Фурнитуры и Урагана
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK