Команды хотят сократить количество практик для новичков

Команды Формулы-1 намерены добиться послабления в правилах, пишет GPblog.

Их не устраивает количество практик для новичков в текущем сезоне. Напомним, что каждая команда должна провести четыре практики с новичками, по две на каждый болид.

Однако в текущем сезоне уже на два Гран-при меньше, после отмены Бахрейна и Саудовской Аравии. А в конце сезона рискуют быть пропущенными Катар и Абу-Даби.

Потому команды намерены уменьшить количество практик новичков до двух. Это скажется на получении очков суперлицензии для молодых пилотов.

Напомним, что у нас доступны расписание и результаты Гран-при Монако.

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