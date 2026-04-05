iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

НБА: Денвер вырвал победу в овертаймах у Сан-Антонио

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Вчера, 07:59       Автор: Андрей Безуглый
Денвер - Сан-Антонио / Getty Images

В ночь на воскресенье, 5 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны три матча.

Результаты матчей НБА за 4 апреля

Денвер – Сан-Антонио 136:134 OT (36:43, 29:29, 27:24, 32:28, 12:10)

Денвер: Йокич (40 + 8 подборов + 13 передач), К. Браун (21 + 8 подборов), К. Джонсон (17 + 7 подборов), Дж. Мюррэй (15 + 10 передач), Гордон (15) – старт; Хардуэй (10), Валанчюнас (7), Стротер (6), Б. Браун (5), Джонс (0).

Сан-Антонио: Вембаньяма (34 + 18 подборов + 7 передач + 5 блок-шотов), Касл (20 + 9 передач), Шэмпени (18), Васселл (18), Фокс (14) – старт; Харпер (12), К. Джонсон (10), Барнс (8), Брайан (0), Корнет (0).

Майами – Вашингтон 152:136 (36:32, 41:25, 45:34, 30:45)

Майами: Уиггинс (21), Ларссон (16 + 7 подборов), Адебайо (14 + 9 подборов + 7 передач), Митчелл (12 + 6 передач), Фонтеккьо (8) – старт; Хакес (32), Уэйр (24 + 19 подборов + 7 блок-шотов), Якучионис (14 + 9 передач), Смит (6), Йович (5), Джонсон (0).

Вашингтон: Райли (31 + 5 перехватов), Кулибали (12), Кэррингтон (11), Джонсон (11), Гилл (6) – старт; Купер (20 + 7 передач), Харди (19), Уоткинс (14), Шэмпени (12 + 10 подборов), Риз (0 + 9 подборов), Блэк (0).

Филадельфия – Детройт 93:116 (31:41, 29:30, 21:24, 12:21)

Филадельфия: Макси (23), Джордж (20), Эджкомб (19), Драммонд (4), Убре (3) – старт; Бона (10), Барлоу (8), Уотфорд (4), Пэйн (2), Уокер (0), Эдвардс (0), Граймс (0), Боучэмп (0).

Детройт: Харрис (19), Дженкинс (16 + 14 передач), Дюрен (16 + 7 подборов), Томпсон (14), Д. Робинсон (11) – старт; Холланд (11), Рид (10 + 7 подборов), Леверт (7), Хертер (5 + 6 передач), Сассер (5), Грин (2), Ланир (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" обыграли Албанию в товарищеском матче
просмотров
Футбол сегодня: матч Шахтера, Интер - Рома, Монако - Марсель
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Франция возглавила список
просмотров
УПЛ: Шахтер и ЛНЗ разгромили соперников, ничьи Оболони с Зарей и Полесья с Вересом
просмотров
Ястремская успешно стартовала на турнире в Чарльстоне, обыграв "нейтралку"
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:50
Европа23:50
Интер в матче с семью голами разгромил Рому
Бокс22:57
"Я заботился о Дереке": Уайлдер оценил свою победу над Чисорой
Европа22:35
Лидс в драматичном четвертьфинале прошел Вест Хэм в Кубке Англии
Теннис21:52
Стародубцева потерпела поражение в финале турнира в Чарльстоне
Украина21:18
Шахтер потерял вингера перед четвертьфиналом Лиги конференций
Теннис20:40
Калинина вышла в финал квалификации турнира в Линце
Украина20:20
УПЛ: Шахтер и ЛНЗ разгромили соперников, ничьи Оболони с Зарей и Полесья с Вересом
Украина19:59
Полесье и Верес не определили победителя
Европа19:34
ПСВ досрочно стал чемпионом Нидерландов
Футзал18:55
Экстра-лига по футзалу: Атлетик уступил Любарту, Тайр Эксперт обыграл Сокол, ничья Фурнитуры и Урагана
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK