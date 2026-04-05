НБА: Денвер вырвал победу в овертаймах у Сан-Антонио
В ночь на воскресенье, 5 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны три матча.
Результаты матчей НБА за 4 апреля
Денвер – Сан-Антонио 136:134 OT (36:43, 29:29, 27:24, 32:28, 12:10)
Денвер: Йокич (40 + 8 подборов + 13 передач), К. Браун (21 + 8 подборов), К. Джонсон (17 + 7 подборов), Дж. Мюррэй (15 + 10 передач), Гордон (15) – старт; Хардуэй (10), Валанчюнас (7), Стротер (6), Б. Браун (5), Джонс (0).
Сан-Антонио: Вембаньяма (34 + 18 подборов + 7 передач + 5 блок-шотов), Касл (20 + 9 передач), Шэмпени (18), Васселл (18), Фокс (14) – старт; Харпер (12), К. Джонсон (10), Барнс (8), Брайан (0), Корнет (0).
Майами – Вашингтон 152:136 (36:32, 41:25, 45:34, 30:45)
Майами: Уиггинс (21), Ларссон (16 + 7 подборов), Адебайо (14 + 9 подборов + 7 передач), Митчелл (12 + 6 передач), Фонтеккьо (8) – старт; Хакес (32), Уэйр (24 + 19 подборов + 7 блок-шотов), Якучионис (14 + 9 передач), Смит (6), Йович (5), Джонсон (0).
Вашингтон: Райли (31 + 5 перехватов), Кулибали (12), Кэррингтон (11), Джонсон (11), Гилл (6) – старт; Купер (20 + 7 передач), Харди (19), Уоткинс (14), Шэмпени (12 + 10 подборов), Риз (0 + 9 подборов), Блэк (0).
Филадельфия – Детройт 93:116 (31:41, 29:30, 21:24, 12:21)
Филадельфия: Макси (23), Джордж (20), Эджкомб (19), Драммонд (4), Убре (3) – старт; Бона (10), Барлоу (8), Уотфорд (4), Пэйн (2), Уокер (0), Эдвардс (0), Граймс (0), Боучэмп (0).
Детройт: Харрис (19), Дженкинс (16 + 14 передач), Дюрен (16 + 7 подборов), Томпсон (14), Д. Робинсон (11) – старт; Холланд (11), Рид (10 + 7 подборов), Леверт (7), Хертер (5 + 6 передач), Сассер (5), Грин (2), Ланир (0).
