НБА: Лейкерс обыграли Хьюстон, Бостон справился с Финиксом
В ночь на вторник, 17 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны восемь матчей.
Результаты матчей НБА за 16 марта
Вашингтон – Голден Стэйт 117:125 (23:34, 34:30, 29:34, 31:27)
Вашингтон: Янг (21), Райли (21), Кулибали (21 + 8 подборов), Джонсон (13), Риз (12) – старт; Вукчевич (11), Уоткинс (6), Кэррингтон (4), Купер (4), Гилл (4 + 8 подборов), Харди (0).
Голден Стэйт: Мелтон (27), Сантос (18), Подземски (10), Др. Грин (5 + 8 подборов + 7 передач), Ричард (0) – старт; Порзингис (30), Пэйтон II (15), Спенсер (10), Леонс (8), Юртсевен (2), Уильямс (0).
Атланта – Орландо 124:112 (34:21, 33:29, 37:33, 20:29)
Атланта: Александер-Уокер (41 + 7 подборов), Джонсон (24 + 15 подборов + 13 передач), Дэниэлс (15 + 12 подборов), Оконгву (15 + 7 подборов), Макколлум (9) – старт; Лэндейл (8), Куминга (7 + 8 подборов), Кисперт (3), Рисаше (2), Винсент (0), Гуйе (0).
Орландо: Бэйн (18), Банкеро (18 + 10 подборов), Картер (17), Саггс (8), да Силва (7) – старт; Картер (13), Ховард (10), М. Вагнер (7), Ричардсон (6), Битадзе (4), Кэйн (2), Пенда (2).
Бруклин – Портленд 95:114 (20:35, 21:30, 24:26, 30:23)
Бруклин: Клэкстон (12 + 11 подборов), Вольф (8), З. Уильямс (7), Траоре (4), Пауэлл (2) – старт; Джонсон (17 + 9 подборов), Сараф (15), Этьенн (15), Агбаджи (8), Лидделл (4), Smith (3).
Портленд: Авдия (18), Камара (18), Клинган (14 + 11 подборов), Грант (12), Холидэй (11 + 9 подборов) – старт; Хендерсон (16), Мюррэй (14), Тайбулл (5), Уэсли (4), Kent (2), Сиссоко (0).
Бостон – Финикс 120:112 (31:32, 34:29, 26:25, 29:26)
Бостон: Браун (41 + 7 подборов + 6 передач), Уайт (21), Тейтум (21 + 7 подборов), Кета (5 + 6 передач), Хаузер (2) – старт; Притчард (19 + 6 передач), Шайерман (8), Гарза (3), Гонсалес (0).
Финикс: Букер (40 + 6 передач + 7 потерь), Грин (21 + 7 подборов), О'Нил (6), Игодаро (4 + 8 передач), Гиллеспи (3) – старт; Хайсмит (16), Аллен (13), Гудвин (6), Малуач (2), Флеминг (1), Коффи (0).
Чикаго – Мемфис 132:107 (29:27, 32:30, 36:29, 35:21)
Чикаго: Бузелис (29 + 7 подборов), Джонс (17), Гидди (16 + 15 подборов + 13 передач), Смит (13), Миллер (10 + 7 подборов) – старт; Диллингэм (15), Ябуселе (13), Уильямс (9), Ричардс (5), Кавамура (5), Олбрич (0).
Мемфис: Кауард (17), Уэллс (16), Проспер (13), Клэйтон (12 + 7 передач), Рупер (3) – старт; Хендрикс (16), Спенсер (12 + 7 передач), Бертон (8 + 8 подборов), Джарро (5 + 6 передач), Мэйшэк (3), Гибсон (2).
Новый Орлеан – Даллас 129:111 (32:26, 35:28, 36:32, 26:25)
Новый Орлеан: Уильямсон (27), Бей (23), Мерфи (17 + 7 подборов + 7 передач), Джонс (10), Мисси (4 + 10 подборов + 5 блок-шотов) – старт; Фирс (17), Маткович (13 + 10 подборов), Куин (9), Хоукинс (5), Пул (4), Пиви (0).
Даллас: Маршалл (32 + 8 подборов + 7 передач), Флэгг (21 + 7 подборов + 8 передач), Вашингтон (18 + 7 подборов), Кристи (12), Нембхард (2) – старт; Бэгли (9 + 9 подборов), Миддлтон (6), Джонсон (4), Пулакидас (3), Смит (3), Пауэлл (1), Уильямс (0).
Хьюстон – Лейкерс 92:100 (28:29, 29:22, 23:32, 12:17)
Хьюстон: Смит (22 + 8 подборов), Томпсон (19 + 12 подборов), Дюрэнт (18 + 7 потерь), Капела (9 + 8 подборов), Исон (5 + 9 подборов) – старт; Шеппард (11), Финни-Смит (8), Окоги (0).
Лейкерс: Дончич (36), Джеймс (18), Ривз (15), Смарт (11), Эйтон (7 + 11 подборов) – старт; Ларэвиа (7), Хатимура (6), Хэйс (0), Кеннард (0).
Клипперс – Сан-Антонио 115:119 (37:29, 15:37, 30:26, 33:27)
Клипперс: Гарлэнд (25 + 10 передач + 8 потерь), Коллинз (11 + 9 подборов), Д. Джонс (10), Данн (9), Б. Лопес (3) – старт; Миллер (22 + 9 подборов), Матурин (16), Джексон (11), Сэндерс (5), Кристи (3), Батюм (0).
Сан-Антонио: Касл (23 + 7 подборов + 8 передач), Вембаньяма (21 + 13 подборов + 4 блок-шота), Васселл (20), Фокс (18 + 6 передач), Шэмпени (7 + 8 подборов) – старт; Брайан (10), К. Джонсон (8), Барнс (8), Маклафлин (3), Пламли (1).
