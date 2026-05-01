"Не нужно уважать дерьмовое мнение": Энрике жестко ответил критикам

Тренер не понимает тех, кому не понравился матч с Баварией.
Сегодня, 16:30       Автор: Андрей Безуглый
Луис Энрике / Getty Images
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о критиках на пресс-конференции.

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов парижский клуб и Бавария выдали матч с девятью голами.

Однако не всем такое зрелище пришлось по душе, что вызвало гнев у испанского специалиста.

Как и в жизни, у всех есть мнение. Не думаю, что обязательно уважать каждое мнение, потому что если оно дерьмовое, то его не нужно уважать.

Есть люди, которым нравится такой футбол, их большинство. И я один из них.

Но некоторым не понравился такой футбол. Думаю, что большинству все-таки понравился матч – и это самое главное

Напомним, что накануне Шахтер уступил в своем полуфинале.

