"Не нужно уважать дерьмовое мнение": Энрике жестко ответил критикам
Тренер не понимает тех, кому не понравился матч с Баварией.
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о критиках на пресс-конференции.
Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов парижский клуб и Бавария выдали матч с девятью голами.
Однако не всем такое зрелище пришлось по душе, что вызвало гнев у испанского специалиста.
Как и в жизни, у всех есть мнение. Не думаю, что обязательно уважать каждое мнение, потому что если оно дерьмовое, то его не нужно уважать.
Есть люди, которым нравится такой футбол, их большинство. И я один из них.
Но некоторым не понравился такой футбол. Думаю, что большинству все-таки понравился матч – и это самое главное
Напомним, что накануне Шахтер уступил в своем полуфинале.
