Луис Энрике принял решение продлевать ли контракт с парижским клубом

Испанский специалист Луис Энрике, который сейчас является главным тренером ПСЖ, сообщил руководству парижского клуба, что не собирается продлевать контракт с командой.

По данным Manchester United Forever, 55-летний специалист отклонил очень хорошее предложение о новом контракте, поскольку уже мысленно находится в другой команде.

Отмечается, что тренер может возглавить Манчестер Юнайтед после увольнения Рубена Аморима.

Добавим, что контракт Луиса Энрике с ПСЖ в настоящее время рассчитан до 30 июня 2027 года, однако не исключено, что он останется главным тренером клуба лишь до конца сезона-2025/26.

