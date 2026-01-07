iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Луис Энрике принял решение продлевать ли контракт с парижским клубом

Несмотря на щедрое предложение, принял неожиданное решение.
Сегодня, 18:09       Автор: Валентина Чорноштан
Луис Энрик / Getty Images
Луис Энрик / Getty Images

Испанский специалист Луис Энрике, который сейчас является главным тренером ПСЖ, сообщил руководству парижского клуба, что не собирается продлевать контракт с командой.

По данным Manchester United Forever, 55-летний специалист отклонил очень хорошее предложение о новом контракте, поскольку уже мысленно находится в другой команде.

Отмечается, что тренер может возглавить Манчестер Юнайтед после увольнения Рубена Аморима.

Добавим, что контракт Луиса Энрике с ПСЖ в настоящее время рассчитан до 30 июня 2027 года, однако не исключено, что он останется главным тренером клуба лишь до конца сезона-2025/26.

К слову, новый тренер Челси высказался о том, как он видит игру команды под своим руководством.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике

Статьи по теме

Игра Забарного в парижском дерби получила низкие оценки Игра Забарного в парижском дерби получила низкие оценки
Ошибка Забарного чуть было не стоила ПСЖ очков Ошибка Забарного чуть было не стоила ПСЖ очков
Дембеле признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards Дембеле признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards
Ливерпуль рассмотрит подписание нападающего ПСЖ Ливерпуль рассмотрит подписание нападающего ПСЖ

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победный трехочковый Дюранта возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победный трехочковый Дюранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют завтра этап Кубка мира в Оберхофе
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Обергофе
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Наполи, Интера, Бенфики, полуфинал Суперкубка Испании
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров

Последние новости

Украина20:12
УХЛ: Кременчуг разгромил Крыжинку Кэпиталз
Европа19:51
Ключевые игроки МЮ возвращаются после травм перед матчем с Бернли
Другие страны19:50
Фалькао нашел последний клуб в карьере
Европа19:27
Страсбур вместо Росеньора назначил другого англичанина
Бокс19:17
Фрэнк Уоррен оценил готовность Итаумы к возможному бою с Усиком
Украина18:55
Динамо продлило контракт с ведущим защитником
Другие страны18:39
Ибрагимович раскрыл имя футболиста, который повлиял на его стиль
Европа и мир18:29
Нападающий сборной Украины сменил Англию на чемпионат Польши
Европа18:09
Луис Энрике принял решение продлевать ли контракт с парижским клубом
Европа17:49
Довбик вернулся в лазарет Ромы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK