Новый тренер Челси: Хочу, чтобы мы играли в скоростной, атакующий футбол

Обещает смелую и бесстрашную команду.
Сегодня, 16:23       Автор: Валентина Чорноштан
Лиам Росеньор / Getty Images
Лиам Росеньор / Getty Images

Во вторник, 6 января, Челси объявил о назначении нового тренера, им стал бывший наставник Страсбура Лиам Росеньор.

Специалист рассказал о том, какие решения он намерен принимать в плане игры лондонской команды.

Я хочу, чтобы болельщики увидели все это. Хочу, чтобы мы играли в быстрый, атакующий футбол. Я хочу, чтобы болельщики на трибунах вскакивали с мест в первые десять минут и ощущали волну за волной. Когда я играл против таких игроков, как Эссьен, Лэмпард, Дрогба, Роббен, Джо Коул, я понимал, что приезд на Стэмфорд Бридж — это действительно сложно.

"Я хочу создать такое же ощущение здесь. Хочу, чтобы мы были активными, смелыми и бесстрашными. В этом случае мы сможем провести отличный период вместе", — цитирует слова Росеньора журналист Бен Джейкобс.

Ранее Росеньор объяснил, почему решил перейти из Страсбура в Челси.

