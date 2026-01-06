iSport.ua
Росеньор объяснил, почему решил перейти из Страсбура в Челси

Не мог сказать "нет".
Сегодня, 13:13       Автор: Валентина Чорноштан
Уже официально Челси назначил нового главного тренера, им стал бывший коуч Страсбура Лиам Росеньор.

Для RMC Sport 41-летний специалист объяснил свое решение перейти в Челси.

"Я всегда был честен с Марком президентом Страсбура, для меня большая честь присоединиться к этому клубу. Предложения поступали и раньше, но я был сосредоточен на своей миссии. Однако в жизни бывают моменты, когда тебе приходится принимать решения, и ты не можешь сказать “нет”.

Страсбур - это клуб, который я буду любить всю свою жизнь, но я не мог отказаться от этого предложения на данном этапе моей жизни. Это дает мне возможность вернуться домой, поближе к моей семье. Я скучаю по своим детям, я принес жертву, соглашаясь на работу во Франции. Никто не может ставить под сомнение мою преданность и честность", — цитирует слова Росеньора французское издание.

Добавим, что Сульшер готов вернуться в Манчестер Юнайтед.

