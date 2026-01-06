Челси назначил нового тренера

Руководство лондонского Челси определилось с главным тренером команды. На мостик взошел Лиам Росеньор, сообщает официальный сайт клуба.

41-летний наставник покинул французский Страсбур. Росеньор вернулся на родину. Ранее он тренировал Халл и был и. о. менеджера Дерби Каунти.

Росеньор подписал с Челси контракт до лета 2032 года. Он стал вторым темнокожим тренером "синих" после Рууда Гуллита в середине 90-х. Английский специалист назвал назначение большой честью.

Тем временем норвежец Уле Гуннар Сульшер готов возглавить МЮ на временной основе.

