Сульшер готов вернуться в Манчестер Юнайтед

Готов возглавить "красных дьяволов" на временной основе.
Сегодня, 07:31       Автор: Валентина Чорноштан
Оле Гуннар Сульшер / Getty Images
Оле Гуннар Сульшер / Getty Images

Накануне Манчестер Юнайтед официально объявил об уходе Рубена Аморима, однако экс-тренер МЮ готов вернуться в клуб в качестве временного наставника.

По информации журналиста Рича Фэя, Оле Гуннар Сульшер готов снова возглавить команду, пока руководство МЮ не найдёт основного тренера, с которым захочет заключить долгосрочный контракт.

Напомним, ранее норвежский специалист возглавлял клуб из Манчестера с декабря 2018 по ноябрь 2021 года. Под его руководством команда занимала второе и третье места в АПЛ, а также выходила в финал Лиги Европы.

На текущий момент среди кандидатов на пост главного тренера руководство "красных дьяволов" рассматривает наставника Кристал Пэлас Оливера Гласнера, тренера Ипсвича Кирана Маккенну и главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна.

К слову, Бавария намерена продлить контракт с главной звездой команды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Юнайдет Оле Гуннар Сульшер

