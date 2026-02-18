Монако - ПСЖ 2:3 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов матча Лиги чемпионов УЕФА, который прошел 17 февраля 2026 года.

В первом матче предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ одержал победу над Монако на поле противника со счетом 3:2.

Команда Луиса Энрике провела ужасное начало игры, пропустив два гола за 18 минут. Игра изменилась после выхода Дезире Дуэ вместо травмированного Бембеле.

Еще до перерыва ПСЖ смог отыграться, а второй тайм Монако начал с удаления в своем составе, что помогло парижанам добыть победу.



Предлагаем вашему вниманию видео лучших моментов матча Монако - ПСЖ в рамках предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2025/26:





Монако - ПСЖ 2:3

Голы: Балогун, 1, 18 - Дуе, 29, 67, Хакими, 41

