Монако - ПСЖ 2:3 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
В первом матче предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ одержал победу над Монако на поле противника со счетом 3:2.
Команда Луиса Энрике провела ужасное начало игры, пропустив два гола за 18 минут. Игра изменилась после выхода Дезире Дуэ вместо травмированного Бембеле.
Еще до перерыва ПСЖ смог отыграться, а второй тайм Монако начал с удаления в своем составе, что помогло парижанам добыть победу.
Предлагаем вашему вниманию видео лучших моментов матча Монако - ПСЖ в рамках предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2025/26:
Монако - ПСЖ 2:3
Голы: Балогун, 1, 18 - Дуе, 29, 67, Хакими, 41
