Финансовый спор ПСЖ и Мбаппе продолжается. Известно, сколько клуб должен игроку

После перехода Килиана Мбаппе в Реал Мадрид французский форвард ведет судебные разбирательства с ПСЖ.

После ухода из "столичной" команды Мбаппе подал иск в суд, в котором французская команда должна была выплатить ему компенсацию за последние месяцы пребывания в клубе Лиги 1.

Добавим, что в нее входили зарплата, бонусы, отпускные и сумма за психологическое давление со стороны парижан.

Как пишет L’Équipe, трудовой суд обязал ПСЖ выплатить Мбаппе 60,9 миллиона евро, однако форвард получил только 55 миллионов евро. В свою очередь французская команда заявляет, что весь долг был выплачен Килиану.

