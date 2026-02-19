Марсель объявил о назначении нового тренера

Хабиб Бейе возглавил провансальцев после недавнего увольнения из Ренна.

Бывший тренер Ренна Хабиб Бейе сменил клуб в чемпионате Франции, возглавив Марсель.

О назначении 48-летнего сенегальского специалиста сообщает официальный сайт провансальцев.

Контракт нового наставник команды рассчитан до июня 2027 года.

L'Olympique de Marseille annonce la nomination d'𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 𝐁𝐞𝐲𝐞 au poste d'entraîneur de l'équipe première. ✍️



Bon retour chez toi, 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 🔙💙 pic.twitter.com/STmERxncb5 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 18, 2026

Отметим, что в начале февраля Бейе был уволен из Ренна после поражений в четырех подряд матчах.

Во время карьеры игрока сенегалец выступал в составе Марселя с 2003 по 2007 год.

На данный момент провансальцы занимают четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 40 очков в 22 сыгранных матчах.

Напомним, что во главе Марселя Бейе сменил ранее отправленного в отставку Роберто Де Дзерби.

