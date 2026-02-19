iSport.ua
Украина завершила вне топ-10 командный спринт по лыжному двоеборью

Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец заняли 12-е место на Олимпиаде-2026.
Сегодня, 16:40       Автор: Игорь Мищук
Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец / Getty Images
Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец / Getty Images

В четверг, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине состоялись командные соревнования по лыжному двоеборью.

Украину в этой дисциплине представляли Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец.

После прыжков с трамплина украинцы шли на последней 14-й строчке. Шумбарец выполнил прыжок на 103 метра (66,4 балла), а Мазурчук - на 93 метра (63,4 балла).

Читай также: Дмитро Мазурчук прокомментировал провал в прыжках

В лыжной эстафете украинские двоеборцы сумели отыграть две позиции, заняв итоговое 12-е место.

Золотые медали в соревнованиях завоевала сборная Норвегии, опередив на полсекунды Финляндию. Замкнула тройку призеров Австрия.

Олимпийские игры-2026
Лыжное двоеборье
Командный спринт, мужчины

  1. Норвегия +41.18,0
  2. Финляндия +0,5
  3. Австрия +22,3

...

12. Украина +6.27,2

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием выступлений украинцев на Олимпиаде-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лыжное двоеборье Олимпиада-2026 Олимпийские игры-2026

