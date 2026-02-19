Украина завершила вне топ-10 командный спринт по лыжному двоеборью
В четверг, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине состоялись командные соревнования по лыжному двоеборью.
Украину в этой дисциплине представляли Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец.
После прыжков с трамплина украинцы шли на последней 14-й строчке. Шумбарец выполнил прыжок на 103 метра (66,4 балла), а Мазурчук - на 93 метра (63,4 балла).
Читай также: Дмитро Мазурчук прокомментировал провал в прыжках
В лыжной эстафете украинские двоеборцы сумели отыграть две позиции, заняв итоговое 12-е место.
Золотые медали в соревнованиях завоевала сборная Норвегии, опередив на полсекунды Финляндию. Замкнула тройку призеров Австрия.
Олимпийские игры-2026
Лыжное двоеборье
Командный спринт, мужчины
- Норвегия +41.18,0
- Финляндия +0,5
- Австрия +22,3
...
12. Украина +6.27,2
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием выступлений украинцев на Олимпиаде-2026.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!