iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Звезда НБА пропускает сезон-2025/26

Cосредоточится на восстановлении после операции.
Сегодня, 14:53       Автор: Валентина Чорноштан
Кайри Ирвинг / Getty Images
Кайри Ирвинг / Getty Images

Кайри Ирвинг пропустит остаток сезона.

В марте 2025 года Ирвинг получил разрыв передней крестообразной связки левого колена, и прошлогодняя травма не позволила ему завершить предыдущий сезон.

Защитник Далласа продолжает восстанавливаться после операции на колене, проведённой в марте прошлого года.

"Я с нетерпением жду возвращения в следующем сезоне, чтобы стать ещё сильнее. Моя вера и стремление к победе только растут", — цитирует слова игрока пресс-служба техасской команды.

К слову, Стефен Карри, который также страдает от травмы, узнал, когда сможет вернуться на паркет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кайри Ирвинг

Статьи по теме

Тимбервулвс хотят заменить Моранта на звезду Далласа Тимбервулвс хотят заменить Моранта на звезду Далласа
Ветеран-одноклубник заменит Дэвиса в Матче всех звезд НБА Ветеран-одноклубник заменит Дэвиса в Матче всех звезд НБА
Ирвинг хочет сыграть за сборную Австралии на Олимпиаде-2028 Ирвинг хочет сыграть за сборную Австралии на Олимпиаде-2028
Дончич и Иривнг считают Томпсона ключом к чемпионству Далласа Дончич и Иривнг считают Томпсона ключом к чемпионству Далласа

Видео

Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками
Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги Европы и Лиги конференций
просмотров
Свитолина одержала волевую победу в 1/8 финала турнира в Дубае
просмотров

Последние новости

Европа15:45
Марсель объявил о назначении нового тренера
Олимпийские игры15:02
Украина не будет бойкотировать Паралимпиаду из-за допуска россиян и белорусов под их флагами
НБА14:53
Звезда НБА пропускает сезон-2025/26
Европа14:42
Манчестер Юнайтед хочет подписать воспитанника Барселоны
НБА14:16
Украинский баскетболист может закрепиться в основе Бостона
Украина14:10
Ворскла получила пятый трансферный бан от ФИФА
Теннис13:59
Украинско-американский дуэт вылетел из турнира в Дубае
Украина13:34
Новичок УПЛ подписал защитника Шахтера
ЧМ-202613:22
Наставник Ливерпуля оценил шансы Исака сыграть против Украины
Лига Чемпионов12:58
Авторы покера и дублей: УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK