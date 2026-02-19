Звезда НБА пропускает сезон-2025/26

Cосредоточится на восстановлении после операции.

Кайри Ирвинг пропустит остаток сезона.

В марте 2025 года Ирвинг получил разрыв передней крестообразной связки левого колена, и прошлогодняя травма не позволила ему завершить предыдущий сезон.

Защитник Далласа продолжает восстанавливаться после операции на колене, проведённой в марте прошлого года.

"Я с нетерпением жду возвращения в следующем сезоне, чтобы стать ещё сильнее. Моя вера и стремление к победе только растут", — цитирует слова игрока пресс-служба техасской команды.

К слову, Стефен Карри, который также страдает от травмы, узнал, когда сможет вернуться на паркет.

