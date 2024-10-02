Дончич и Иривнг считают Томпсона ключом к чемпионству Далласа

Минувшим летом Даллас проиграл Бостону финальную серию НБА в пяти матчах.

После этого Маверикс подписали четырехкратного чемпиона Клэя Томпсона, который ушел из Голден Стэйт.

Звезды техасцев Лука Дончич и Кайри Ирвинг считают, что это подписание поможет им сделать то, что они не смогли сделать в серии с Селтикс.

"Чемпионство. Вот наша цель", - приводит слова Дончича ESPN.

"Когда мяч будет у нас с Каем, вы не сможете оставить Клэя одного. Потому что если вы оставите его открытым, он обязательно попадет. Так что я думаю, что создание пространства будет иметь для нас решающее значение, но об этом я скажу больше после пары игр".

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"Я думаю, что наши мечты стали возможны, потому что теперь он здесь. Он добавил огромный вклад в наши чемпионские надежды", - сказал Ирвинг о Томпсоне.

Напомним, что Клэй Томпсон и Даллас Маверикс заключили трехлетнее соглашение на 50 миллионов долларов.

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