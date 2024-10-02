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Керр: Только Карри гарантировано место в старте Голден Стэйт

Всем остальным придется бороться за свои позиции в стартовой ротации "воинов".
Сегодня, 19:02
Стив Керр и Стеф Карри / Getty Images
Стив Керр и Стеф Карри / Getty Images

Главный тренер Голден Стэйт Стив Керр был очень откровенен при обсуждении состава своей команды.

Наставник, который привел сборную США к победе на Олимпиаде-2024, заявил, что только Стеф Карри может не бояться насчет своего места на паркете.

"Конкуренция есть по всем позициям. Вопрос не только в том, кто будет вторым номером (после ухода Клэя Томпсона). Кто будет пятым, кто - четвертым? Мы знаем, что Стеф — номер 1. Но какова комбинация (состава)?", - приводит слова Керра ESPN.

"Стартовый состав должен будет зависеть не только от того, как играет первая пятерка, но и от игры второй. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы определить составы. Все, что ребята могут делать, это соревноваться, играть на 100%".

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В первом матче предстоящего сезона Голден Стэйт отправится в гости к Портленду. Их противостояние пройдет в ночь на 24 октября.

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