ЛеБрон: У меня нет никаких ожиданий от Лейкерс в новом сезоне

Джеймс хочет без ответственности за результат подготовиться к старту кампании.

При общении со СМИ во время медиа-дня звезда Лейкерс ЛеБрон Джеймс поговорил о команде, которая в новом сезоне будет выступать под руководством нового тренера.

"Король" не хочет, чтобы на "озерников" возлагали какие-либо ожидания.

"У меня нет никаких ожиданий. И несправедливо возлагать на нас какие-либо надежды прямо сейчас. Единственное, в чем мы можем рассчитывать друг на друга, так это в том, как мы каждый день приходим на тренировку и приходим работать", - цитирует Джеймса ESPN.

ЛеБрон также описал первый тренировочный день под руководством Джей Джей Редика.

"Отличный первый день. Он был очень детальным. Это столкновение для всех нас. Мы все учимся на лету".

Читай также: Шарлотт поучаствовал в обмене Таунса из Миннесоты в Нью-Йорк

Напомним, что Лейкерс откроют новый сезон НБА домашним матчем против Миннесоты. Эта игра состоится в ночь на 23 октября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!