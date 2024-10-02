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Баскетбол

ЛеБрон: У меня нет никаких ожиданий от Лейкерс в новом сезоне

Джеймс хочет без ответственности за результат подготовиться к старту кампании.
Сегодня, 18:35
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

При общении со СМИ во время медиа-дня звезда Лейкерс ЛеБрон Джеймс поговорил о команде, которая в новом сезоне будет выступать под руководством нового тренера.

"Король" не хочет, чтобы на "озерников" возлагали какие-либо ожидания.

"У меня нет никаких ожиданий. И несправедливо возлагать на нас какие-либо надежды прямо сейчас. Единственное, в чем мы можем рассчитывать друг на друга, так это в том, как мы каждый день приходим на тренировку и приходим работать", - цитирует Джеймса ESPN.

ЛеБрон также описал первый тренировочный день под руководством Джей Джей Редика.

"Отличный первый день. Он был очень детальным. Это столкновение для всех нас. Мы все учимся на лету".

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Напомним, что Лейкерс откроют новый сезон НБА домашним матчем против Миннесоты. Эта игра состоится в ночь на 23 октября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

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