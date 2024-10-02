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Баскетбол

Шарлотт поучаствовал в обмене Таунса из Миннесоты в Нью-Йорк

Трейд экс-лидера Тимбервулвз оказался трехсторонним.
Сегодня, 17:31
Карл-Энтони Таунс / Getty Images
Карл-Энтони Таунс / Getty Images

Несколькими днями ранее Миннесота и Нью-Йорк провели неожиданный обмен, в результате которого Карл-Энтони Таунс стал игроком Никс, а в обратном направлении последовали Джулиус Рэндл и Донте ДиВинченцо вместе с драфт-пиком первого раунда 2025 года.

Однако вместе с этим дуэтом в Миннесоту отправился еще и Кейта Бэйтс-Диоп, а потому в трейде возникла разница по зарплате в размере 8,8 миллиона долларов. Чтобы завершить обмен, сделку пришлось сделать трехсторонней.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Миннесота и Нью-Йорк договорились с Шарлотт за три драфт-пика второго раунда (два от Никс, один от Тимбервулвз), что "шершни" примут на себя контракты ДаКуана Джеффриса, Чарли Брауна и Дуэйна Вашингтона.

В то же самое время в Хорнетс отправили в Нью-Йорк Джеймса Ннаджи, который на данный момент выступает в Жироне на правах аренды.

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Интересно то, что Вашингтон (как и Ннаджи) сейчас выступает в Европе в составе Партизана. И для оформления трейда Нью-Йорк должен будет выкупить контракт игрока у сербов, отправить его в Шарлотт, который отчислит баскетболиста, а тот подпишет с Партизаном новый контракт.

К тому же, европейский клуб получит от Никс компенсацию в размере одного миллиона. Однако из-за этой схемы 24-летний защитник будет вынужден пропустить несколько матчей.

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