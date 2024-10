Шарлотт поучаствовал в обмене Таунса из Миннесоты в Нью-Йорк

Несколькими днями ранее Миннесота и Нью-Йорк провели неожиданный обмен, в результате которого Карл-Энтони Таунс стал игроком Никс, а в обратном направлении последовали Джулиус Рэндл и Донте ДиВинченцо вместе с драфт-пиком первого раунда 2025 года.

Однако вместе с этим дуэтом в Миннесоту отправился еще и Кейта Бэйтс-Диоп, а потому в трейде возникла разница по зарплате в размере 8,8 миллиона долларов. Чтобы завершить обмен, сделку пришлось сделать трехсторонней.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Миннесота и Нью-Йорк договорились с Шарлотт за три драфт-пика второго раунда (два от Никс, один от Тимбервулвз), что "шершни" примут на себя контракты ДаКуана Джеффриса, Чарли Брауна и Дуэйна Вашингтона.

В то же самое время в Хорнетс отправили в Нью-Йорк Джеймса Ннаджи, который на данный момент выступает в Жироне на правах аренды.

Charlotte is also trading James Nnaji – the No. 31 pick in the 2023 NBA draft – to New York to finalize the trade, sources tell me, @JonKrawczynski and @FredKatz. https://t.co/7RFRIl7apN