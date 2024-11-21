"Часы тикают": Тайсон Фьюри показал подготовку к реваншу с Усиком

Британец сделал пост за месяц до поединка.

Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о втором бое с обладателем титулов WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком.

"Цыганский король" опубликовал пост в социальной сети Instagram, показав фрагменты своей тренировки.

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"Часы тикают. Остался месяц", - написал Фьюри.

Реванш запланирован на 21 декабря. В первом поединке Усик победил раздельным решением судей.

Ранее Усик сделал заявление о реванше с Фьюри.

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