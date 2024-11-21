"Часы тикают": Тайсон Фьюри показал подготовку к реваншу с Усиком
Британец сделал пост за месяц до поединка.
Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о втором бое с обладателем титулов WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком.
"Цыганский король" опубликовал пост в социальной сети Instagram, показав фрагменты своей тренировки.
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"Часы тикают. Остался месяц", - написал Фьюри.
Реванш запланирован на 21 декабря. В первом поединке Усик победил раздельным решением судей.
Ранее Усик сделал заявление о реванше с Фьюри.
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