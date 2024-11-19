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Названы гонорары Усика и Фьюри за реванш

Украинец получит больше британца.
Сегодня, 11:45
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик проведет поединок с бывшим чемпионом Тайсоном Фьюри.

Как сообщает The Sportster, украинец получит 60% от общего гонорара, а Фьюри – 40%. 

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Ожидается, что доход от реванша составит 190 миллионов долларов. Таким образом, Усик получит 114 миллионов, а Фьюри – 76 млн.

Напомним, за первый бой украинец заработал 45 миллионов долларов, а британец - 105 млн.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее сообщалось, что Netflix выпустит фильм о бое Усика и Фьюри.

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