В команде Усика сделали заявление про реванш с Фьюри
Красюк отметил позицию украинского чемпиона.
Александр Красюк, промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о втором поединке против Тайсона Фьюри.
По словам функционера, команда украинца готова во второй раз выйти в ринг с "Цыганским королем".
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"Мы люди слова. Дело не в документах.
Если мы пожмем друг другу руки и пообещаем что-то, то выполним это. Я не вижу причин, чтобы матч-реванш не состоялся", - приводит слова промоутера Boxing News 24.
Напомним, Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри.
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