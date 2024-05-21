В команде Усика сделали заявление про реванш с Фьюри

Александр Красюк, промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о втором поединке против Тайсона Фьюри.

По словам функционера, команда украинца готова во второй раз выйти в ринг с "Цыганским королем".

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"Мы люди слова. Дело не в документах.

Если мы пожмем друг другу руки и пообещаем что-то, то выполним это. Я не вижу причин, чтобы матч-реванш не состоялся", - приводит слова промоутера Boxing News 24.

Напомним, Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри.

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