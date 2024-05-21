Сломана челюсть? Промоутер Фьюри раскрыл подробности травмы Усика
Украинский боксер Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Сразу после боя обладатель поясов отправился в больницу. Промоутер британца Фрэнк Уоррен рассказал, что произошло с Усиком.
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"Мы не знаем, какие повреждения получили парни, но могу сказать, что Усик выглядел так, как будто участвовал в драке.
Ему наложили швы над глазом, и мы думали, что у него сломана челюсть, но на самом деле у Усика раскололся зубной имплантат, что и причинило ему сильную боль", - приводит слова Уоррена talkSPORT.
Напомним, Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри.
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