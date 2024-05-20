Легендарный Холифилд оценил победу Усика в бою с Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд прокомментировал победу Александра Усика над Тайсоном Фьюри.

По словам легенды бокса, украинец добился невероятного.

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"Они провели невероятный бой. Я впервые вижу Тайсона таким избитым, но я уверен, что он восстановит силы и вернется. Усик и Фьюри приложили максимум своих усилий, это был чистый бой.

Я уверен, что оба внесут коррективы, и в реванше мы увидим что-то новое", - приводит слова Холифилда Pro Boxing Fans.

Отметим, что Усик повторил достижение Холифилда – стал абсолютным чемпионом сначала в крузервейте и в хевивейте.

Напомним, Леннокс Льюис раскритиковал Фьюри.

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