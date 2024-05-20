Легендарный Холифилд оценил победу Усика в бою с Фьюри
Бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд прокомментировал победу Александра Усика над Тайсоном Фьюри.
По словам легенды бокса, украинец добился невероятного.
Читай также: "Не удивил, но он настоящий воин": Промоутер Фьюри оценил выступление Усика
"Они провели невероятный бой. Я впервые вижу Тайсона таким избитым, но я уверен, что он восстановит силы и вернется. Усик и Фьюри приложили максимум своих усилий, это был чистый бой.
Я уверен, что оба внесут коррективы, и в реванше мы увидим что-то новое", - приводит слова Холифилда Pro Boxing Fans.
Отметим, что Усик повторил достижение Холифилда – стал абсолютным чемпионом сначала в крузервейте и в хевивейте.
Напомним, Леннокс Льюис раскритиковал Фьюри.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!