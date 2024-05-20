"Не удивил, но он настоящий воин": Промоутер Фьюри оценил выступление Усика

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о его поражении в бою с новым абсолютным чемпионом Александром Усиком.

По словам представителя британца, он рассчитывал, что его подопечный завершит поединок досрочной победой, но украинец смог выстоять.

Читай также: Усик возглавил P4P рейтинг от The Ring, поднявшись на две ступеньки

"Не могу сказать, что Усик меня удивил. Он прекрасно провел последние раунды, но до этого все шло не по его плану.

Я думал, что Тайсон его все-таки остановит, он его подлавливал много раз, но Усик вернулся, потому что он настоящий воин", - сказал Уоррен в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер Фьюри озвучил условие для проведения реванша с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!