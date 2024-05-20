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"Не удивил, но он настоящий воин": Промоутер Фьюри оценил выступление Усика

Уоррен ждал досрочной победы подопечного, но отдал должное сопернику.
Сегодня, 12:02
Усик победил Фьюри / Getty Images
Усик победил Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о его поражении в бою с новым абсолютным чемпионом Александром Усиком.

По словам представителя британца, он рассчитывал, что его подопечный завершит поединок досрочной победой, но украинец смог выстоять.

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"Не могу сказать, что Усик меня удивил. Он прекрасно провел последние раунды, но до этого все шло не по его плану.

Я думал, что Тайсон его все-таки остановит, он его подлавливал много раз, но Усик вернулся, потому что он настоящий воин", - сказал Уоррен в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер Фьюри озвучил условие для проведения реванша с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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