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Усик возглавил P4P рейтинг от The Ring, поднявшись на две ступеньки

Украинец сместил Наою Иноуэ и Теренса Кроуфорда.
Сегодня, 09:59
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Авторитетное издание The Ring, которое специализируется на боксе выдало новый рейтинг боксеров независимо от весовой категории (P4P).

Возглавил его украинец Александр Усик, который стал абсолютным чемпионом мира после боя с Тайсоном Фьюри. Ранее Усик был третьим.

На второй позиции теперь Наоя Иноуэ, который до этого был первым, а тройку лидеров, также упав на одну позицию, замкнул Теренс Кроуфорд.

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Рейтинг P4P от The Ring

  1. Александр Усик (Украина)
  2. Наоя Иноуэ (Япония)
  3. Теренс Кроуфорд (США)
  4. Сауль Альварес (Мексика)
  5. Артур Бетербиев (Канада)
  6. Дмитрий Бивол (россия)
  7. Эррол Спенс (США)
  8. Джервонта Дэвис (США)
  9. Джесси Родригес (США)
  10. Дзунто Накатани (Япония)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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