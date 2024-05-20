iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Промоутер Фьюри озвучил условие для проведения реванша с Усиком

Представитель британца оценил возможность организации второго поединка с украинцем.
Сегодня, 09:28
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, представляющий интересы бывшего чемпиона супертяжелого веса Тайсона Фьюри, поделился мыслями по поводу реванша с абсолютом дивизиона Александром Усиком.

По мнению промоутера британца, повторный бой станет возможным только в том случае, если оба боксера захотят его провести, несмотря на подписанный контракт.

Читай также: Фьюри нашел виновных в поражении от Усика

"Мы готовы, потому что контракт подписан. Но Тайсон должен захотеть сделать это, и Усик должен захотеть сделать это. Если один из них скажет, что с него хватит, то так и будет. Это будет их выбор.

Усик после завоевания звания абсолютного чемпиона может сказать, что уходит. Я не говорю, что он так сделает, но у него есть выбор.

Фьюри на ринге сразу заявил, что хочет реванша с Усиком. Но я ему сказал: "Подожди. Ты был вдали от семьи с декабря прошлого года. Два тренировочных лагеря один за другим без единого боя между ними. Это долгое время, чтобы быть вдали от семьи. Ты не должен принимать никаких решений. Контракт заключен, если ты захочешь его выполнить, ты его выполнишь".

Кто я такой, чтобы указывать Тайсону, что ему делать? Это его выбор. Когда я разговариваю с ним, я даже не пытаюсь повлиять на него. Он очень богатый человек. Он дерется за огромные гонорары. Если он борется за них, он улучшает свой банковский баланс. Сможет ли он потратить все деньги, которые у него есть? Нет. Так что это должен быть его выбор. А чего хочет его семья?" - сказал Уоррен в комментарии Seconds Out.

Ранее сообщалось, что Фьюри поставил под сомнение реванш с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

Статьи по теме

"Не удивил, но он настоящий воин": Промоутер Фьюри оценил выступление Усика "Не удивил, но он настоящий воин": Промоутер Фьюри оценил выступление Усика
Промоутер Фьюри ответил, считает ли, что Тайсона спасли от нокаута в бою с Усиком Промоутер Фьюри ответил, считает ли, что Тайсона спасли от нокаута в бою с Усиком
Лига чемпионов: Аталанта и Штурм присоединились к обновленному турниру Лига чемпионов: Аталанта и Штурм присоединились к обновленному турниру
Де Дзерби высказался о планах на будущее Де Дзерби высказался о планах на будущее
Помочь журналистам

Видео

Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона
Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов12:50
Лига чемпионов: Аталанта и Штурм присоединились к обновленному турниру
Европа12:24
Де Дзерби высказался о планах на будущее
Бокс12:02
"Не удивил, но он настоящий воин": Промоутер Фьюри оценил выступление Усика
Европа11:54
Лидер Манчестер Сити поделился эмоциями о четвертом чемпионстве подряд
Бокс11:25
Промоутер Фьюри ответил, считает ли, что Тайсона спасли от нокаута в бою с Усиком
Европа11:23
Экс-тренер Реала возглавит середняка АПЛ
Теннис10:43
Украинцы на Ролан Гаррос-2024: Дерби уже в первом раунде квалификации
Бокс10:40
Фьюри рассказал, что собирается изменить в потенциальном реванше с Усиком
Бокс10:05
"Не собираемся останавливаться": Беринчик ярким постом отреагировал на завоевание титула чемпиона
Бокс09:59
Усик возглавил P4P рейтинг от The Ring, поднявшись на две ступеньки
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK