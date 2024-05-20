Промоутер Фьюри озвучил условие для проведения реванша с Усиком

Фрэнк Уоррен, представляющий интересы бывшего чемпиона супертяжелого веса Тайсона Фьюри, поделился мыслями по поводу реванша с абсолютом дивизиона Александром Усиком.

По мнению промоутера британца, повторный бой станет возможным только в том случае, если оба боксера захотят его провести, несмотря на подписанный контракт.

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"Мы готовы, потому что контракт подписан. Но Тайсон должен захотеть сделать это, и Усик должен захотеть сделать это. Если один из них скажет, что с него хватит, то так и будет. Это будет их выбор.

Усик после завоевания звания абсолютного чемпиона может сказать, что уходит. Я не говорю, что он так сделает, но у него есть выбор.

Фьюри на ринге сразу заявил, что хочет реванша с Усиком. Но я ему сказал: "Подожди. Ты был вдали от семьи с декабря прошлого года. Два тренировочных лагеря один за другим без единого боя между ними. Это долгое время, чтобы быть вдали от семьи. Ты не должен принимать никаких решений. Контракт заключен, если ты захочешь его выполнить, ты его выполнишь".

Кто я такой, чтобы указывать Тайсону, что ему делать? Это его выбор. Когда я разговариваю с ним, я даже не пытаюсь повлиять на него. Он очень богатый человек. Он дерется за огромные гонорары. Если он борется за них, он улучшает свой банковский баланс. Сможет ли он потратить все деньги, которые у него есть? Нет. Так что это должен быть его выбор. А чего хочет его семья?" - сказал Уоррен в комментарии Seconds Out.

Ранее сообщалось, что Фьюри поставил под сомнение реванш с Усиком.

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