Фьюри нашел виновных в поражении от Усика

Экс-чемпион начал анализировать причины своей неудачи в противостоянии с украинцем.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обвинил свою команду в поражении от Александра Усика в бою за звание абсолюта дивизиона.

По словам британского боксера, он бы попытался закончить поединок досрочно, если бы он или его угол понимали, что уступают.

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"Я не судья и не могу судить бой, пока я его провожу.

Если бы они сказали мне перед последним раундом, что я проигрываю, я бы пошел и попытался закончить бой, но все в углу считали, что мы побеждаем.

Все, что мне нужно было делать, это продолжать боксировать и делать то, что я делаю, и я делал это.

Я не собираюсь плакать по этому поводу, у меня было много побед", - приводит слова Фьюри Ringnews24.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Фьюри.

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