Фьюри нашел виновных в поражении от Усика
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обвинил свою команду в поражении от Александра Усика в бою за звание абсолюта дивизиона.
По словам британского боксера, он бы попытался закончить поединок досрочно, если бы он или его угол понимали, что уступают.
Читай также: Жена Фьюри публично поддержала боксера после поражения от Усика
"Я не судья и не могу судить бой, пока я его провожу.
Если бы они сказали мне перед последним раундом, что я проигрываю, я бы пошел и попытался закончить бой, но все в углу считали, что мы побеждаем.
Все, что мне нужно было делать, это продолжать боксировать и делать то, что я делаю, и я делал это.
Я не собираюсь плакать по этому поводу, у меня было много побед", - приводит слова Фьюри Ringnews24.
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Фьюри.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!