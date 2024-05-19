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Жена Фьюри публично поддержала боксера после поражения от Усика

Возлюбленная боксера прокомментировала его первое поражение в карьере.
Вчера, 23:20
Фьюри с женой / Getty Images
Фьюри с женой / Getty Images

Жена бывшего чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри выступила с заявлением в адрес возлюбленного.

"Вспоминаю нас юными молодоженами. Люблю его больше, чем когда-либо. В моих глазах это лучший мужчина.

Никогда больше не оставлю тебя во время боя. Я хотела быть там, даже несмотря на то, что не могла".

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"Быть и поддерживать в горе и радости, в богатстве и бедности, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас, как тому учит закон Божий", − написала в соцсетях Пэрис Фьюри.

Напомним, поражение британца в поединке с Усиком стало для него первым в профессиональной карьере.

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