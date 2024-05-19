"Боксировал так, будто выигрывал бой": Леннокс Льюис раскритиковал Фьюри
Легендарный боксер не оценил кривляния британца.
Бывший чемпион мира по боксу Леннокс Льюис назвал причины поражения Тайсона Фьюри от Александра Усика.
"Фьюри боксировал так, будто выигрывал бой. Ни одному боксеру нельзя думать и говорить, что он выиграл поединок".
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"Каждый раз, когда раунд выходит близким, они должны смотреть на него как на поражение", – сказал Льюис в интервью DAZN.
Напомним, победа Усика над Фьюри принесла ему абсолютное чемпионство в супертяжелом весе.
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