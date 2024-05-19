"Боксировал так, будто выигрывал бой": Леннокс Льюис раскритиковал Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу Леннокс Льюис назвал причины поражения Тайсона Фьюри от Александра Усика.

"Фьюри боксировал так, будто выигрывал бой. Ни одному боксеру нельзя думать и говорить, что он выиграл поединок".

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"Каждый раз, когда раунд выходит близким, они должны смотреть на него как на поражение", – сказал Льюис в интервью DAZN.

Напомним, победа Усика над Фьюри принесла ему абсолютное чемпионство в супертяжелом весе.

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