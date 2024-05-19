Леннокс Льюис - об Усике: Никто не сможет забрать у него невероятные достижения
Британский боксер Леннокс Льюис ответил на вопросы фанатов после боя Александра Усика и Тайсона Фьюри.
Один из любителей бокса спросил Леннокса, может ли считаться Усик величайшим чемпионом в супертяжелом весе. Льюис заявил, что история Александра продолжает писаться.
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"Его история в супертяжелом весе еще пишется, но я думаю, что никто не может забрать у него его невероятные достижения. Золотая медаль Олимпиады, абсолютное чемпионство в крузервейте, а теперь и абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. Безусловно, это редкое достижение", - написал Льюис.
Отметим, что британец был последним до Александра абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.
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