"Хочу ли я оказаться в инвалидном кресле?": Фьюри поставил под сомнение реванш с Усиком

Британский экс-чемпион не уверен, что выйдет на повторный бой со своим обидчиком.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после поражения в бою с новым абсолютом дивизиона Александром Усиком усомнился в возможности проведения реванша.

По словам британского боксера, он собирается отдохнуть и поразмышлять по поводу своей дальнейшей карьеры.

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"Сейчас у меня будет отпуск. Я поеду домой к жене и детям. Посмотрю, чем хочу заняться. Через несколько месяцев мне исполнится 36. Я занимаюсь боксом с детства. Это то, что есть.

Чем все это закончится? У меня сотни драк и черепно-мозговые травмы. Хочу ли я оказаться в инвалидном кресле? Я не уверен.

Но дело в том, что я все еще люблю эту игру - мне там было весело, я действительно получал удовольствие - тогда я продолжу ею заниматься", - заявил Фьюри.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Фьюри.

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