iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Хочу ли я оказаться в инвалидном кресле?": Фьюри поставил под сомнение реванш с Усиком

Британский экс-чемпион не уверен, что выйдет на повторный бой со своим обидчиком.
Сегодня, 13:05
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после поражения в бою с новым абсолютом дивизиона Александром Усиком усомнился в возможности проведения реванша.

По словам британского боксера, он собирается отдохнуть и поразмышлять по поводу своей дальнейшей карьеры.

Читай также: Усик: Реванш? Конечно, я готов, еще раз сделаем хороший бой!

"Сейчас у меня будет отпуск. Я поеду домой к жене и детям. Посмотрю, чем хочу заняться. Через несколько месяцев мне исполнится 36. Я занимаюсь боксом с детства. Это то, что есть.

Чем все это закончится? У меня сотни драк и черепно-мозговые травмы. Хочу ли я оказаться в инвалидном кресле? Я не уверен.

Но дело в том, что я все еще люблю эту игру - мне там было весело, я действительно получал удовольствие - тогда я продолжу ею заниматься", - заявил Фьюри.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

Промоутер Усика - об отсчете рефери после нокдауна Фьюри: Да, это было чрезвычайно медленно Промоутер Усика - об отсчете рефери после нокдауна Фьюри: Да, это было чрезвычайно медленно
"Не проблема": Усик признался, считает ли, что у него отобрали шанс нокаутировать Фьюри "Не проблема": Усик признался, считает ли, что у него отобрали шанс нокаутировать Фьюри
ЛНЗ на последних минутах вырвал победу у Зари на последних минутах ЛНЗ на последних минутах вырвал победу у Зари на последних минутах
Экс-чемпион UFC - о победе Усика: Нокдаун решил этот бой Экс-чемпион UFC - о победе Усика: Нокдаун решил этот бой
Помочь журналистам

Видео

Историческая победа Усика над Фьюри в обзоре боя за звание абсолютного чемпиона: видео лучших моментов
Историческая победа Усика над Фьюри в обзоре боя за звание абсолютного чемпиона: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
Футбол сегодня: последний тур в Бундеслиге, матч Динамо, игры в Испании и Италии
просмотров
УПЛ: сегодня состоятся семь матчей предпоследнего тура
просмотров

Последние новости

Европа15:37
Промоутер Усика - об отсчете рефери после нокдауна Фьюри: Да, это было чрезвычайно медленно
Украина15:26
ЛНЗ на последних минутах вырвал победу у Зари на последних минутах
Бокс15:05
"Не проблема": Усик признался, считает ли, что у него отобрали шанс нокаутировать Фьюри
Бокс14:46
Экс-чемпион UFC - о победе Усика: Нокдаун решил этот бой
Бокс14:41
"Незамедлительный": Промоутер Фьюри подтвердил намерения провести реванш с Усиком
Бокс14:15
Наложили швы из-за рассечения: как выглядит Усик после победы над Фьюри
Бокс14:03
Суркис - о победе Усика: Для нашей страны важен каждый успех
Бокс13:41
"Наконец-то": Чемпион WBC отреагировал на слова Беринчика о готовности драться
Бокс13:34
Хэй: Если бы Фьюри отправил в нокдаун Усика, то рефери остановил бы бой
Европа и мир13:15
Чемпионат мира по хоккею-2024: Швейцария встретится с Канадой и еще три матча игрового дня
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK