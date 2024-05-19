Усик: Реванш? Конечно, я готов, еще раз сделаем хороший бой!

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри поделился мыслями о предстоящем реванше.

"Конечно, я готов к реваншу. Мы сделаем еще одно крутое сражение, да, люди? ООООООООО", - не сдерживая эмоций прокричал с ринга украинец.

На ISPORT доступно видео нокдауна, в который Усик отправил Фьюри в восьмом раунде.

Кроме того, если пропустили, не забудьте полюбоваться костюмом украинца, в котором он вышел на ринг перед боем.

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