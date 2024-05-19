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Александр Усик в костюме гетьмана вышел на бой против Тайсона Фьюри

Украинский чемпион подготовил специальный наряд для этого исторического вечера.
Сегодня, 01:34
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

В субботу, 18 мая, в саудовском Эр-Рияде состоялся вечер бокса, главным событием которого стал титульный поединок обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика и чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

Столкновение двух чемпионов стало историческим, так как впервые за долгое время дивизион получил поединок за звание абсолютного чемпиона мира.

В связи с этим Александр подготовил специальный костюм: к рингу украинский боксер вышел в наряде гетьмана.

Примечательно, что на спине у него и его команды была надпись "ФК Полісся".

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Источник: скриншот

Источник: скриншот

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Напомним, что на ISPORT доступна онлайн-трансляция поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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