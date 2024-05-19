Александр Усик в костюме гетьмана вышел на бой против Тайсона Фьюри
В субботу, 18 мая, в саудовском Эр-Рияде состоялся вечер бокса, главным событием которого стал титульный поединок обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика и чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.
Столкновение двух чемпионов стало историческим, так как впервые за долгое время дивизион получил поединок за звание абсолютного чемпиона мира.
В связи с этим Александр подготовил специальный костюм: к рингу украинский боксер вышел в наряде гетьмана.
Примечательно, что на спине у него и его команды была надпись "ФК Полісся".
USYK MAKES HIS WAY TO THE RING 🎶#FuryUsyk | Live NOW on DAZN! Click link in bio to buy. #RingOfFire | #RiyadhSeason | @Turki_alalshikh | @usykaa pic.twitter.com/rKJVb6euVq— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 18, 2024
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Напомним, что на ISPORT доступна онлайн-трансляция поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
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