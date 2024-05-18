Шведский боксер практически отправил россиянина в нокаут в андеркарде боя Усик – Фьюри

Робин Сафар очень хорошо приложился и отправил Сергея Ковалева на настил ринга.

В субботу, 18 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках вечера бокса состоится главное событие, в котором сойдутся Александр Усик и Тайсон Фьюри.

В андеркарде их боя состоялся поединок между шведом Робином Сафаром и россиянином Сергеем Ковалевым.

На протяжении всех десяти раундов шведский боксер владел преимуществом, избивая оппонента, который старше его на 10 лет.

Еще на ранних порах Сафар был близок к тому, чтобы уронить Ковалева на ринг, но тот устоял. Однако после мощной комбинации за семь секунд до конца последнего раунда россиянин все же успел полежать.

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Ковалев поднялся на ноги, но исход поединка был предрешен - Сафар победил единогласным решением судей.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с кардом и результатами боев вечера бокса в Саудовской Аравии.

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