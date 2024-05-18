"Он делает до смерти": Чисора заявил, что Усик безумнее Фьюри

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора поделился мнениями по поводу боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24) КО).

По словам Чисоры, украинский боксер является феноменальным спортсменом.

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"Он сумасшедший. Тайсон не сумасшедший – Усик безумнее Тайсона. Все, что он делает, он делает до смерти.

Если вы помните, как он боксировал в Саудовской Аравии против Джошуа. Если вы помните, его менеджер сказал: "Мы не знаем, как его остановить, потому что сейчас он садится на велосипед в Дубае и проезжает 100 км на солнце".

Это нормальный человек? Это безумный человек. Вы можете вообразить, через что он прошел на тренировках. Я разговаривал с некоторыми ребятами, и они говорили, что его тренировки – сумасшедшие, он не может остановиться.

Я хочу, чтобы британец выиграл, но он должен выложиться по полной, чтобы это сделать", - приводит слова Чисоры TNT Sports Boxing.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя, которая начнется 19 мая ориентировочно в 01:00 по Киеву.

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